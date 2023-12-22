تدمير حماس وإعادة الثقة بالجيش.. مهمة إسرائيل تزداد صعوبة في غزة

قالت مجلة "فورين أفيرز"، إن أهداف إسرائيل المعلنة من حربها على قطاع غزة "صعبة التحقيق"، وذلك بعد دخول الحرب شهرها الثالث.

وذكرت المجلة في تقرير، "من الصعب تحطيم حركة حماس، وإعادة بناء الثقة العامة بالجيش الإسرائيلي، وسيكون من الصعب الإفراج عن الأسرى، والحفاظ على دعم الولايات المتحدة، دون الحد من العمليات العسكرية".

وأضافت: "من الصعب أيضًا حل المشكلة طويلة الأجل المتمثلة فيمن سيحكم غزة، حيث تحتاج إسرائيل إلى شريك فلسطيني يتقبل وجودها."

وبحسب المجلة، كانت "إسرائيل أعلنت عن خطط لاغتيال قادة حماس بعد انتهاء الحرب، ومع ذلك، فإن القضاء على قيادة الحركة أمر صعب، لأنه يجسد إيديولوجية يصعب القضاء عليها".

وذكرت أن "لحماس قاعدة كبيرة من القادة البدلاء، مع وجود عدد كبير من القادة الفرعيين وشبكات دعم كبيرة يمكن الاعتماد عليها".