السودان.. الاشتباكات تصل بورتسودان لأول مرة منذ اندلاع النزاع

اشتبك الجيش السوداني، مساء الاثنين، مع عناصر مليشيا قبلية في بورتسودان، وفق ما أفاد شهود، في أولى المعارك في المدينة الساحلية التي كانت لا تزال بمنأى عن الحرب العنيفة المندلعة في السودان منذ نيسان/أبريل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شاهد في المدينة المطلّة على البحر الأحمر بحصول "تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومليشيا يقودها شيبة ضرار"، القيادي في قبيلة البجا وسط بورتسودان.