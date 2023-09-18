السودان.. الاشتباكات تصل بورتسودان لأول مرة منذ اندلاع النزاع
اشتبك الجيش السوداني، مساء الاثنين، مع عناصر مليشيا قبلية في بورتسودان، وفق ما أفاد شهود، في أولى المعارك في المدينة الساحلية التي كانت لا تزال بمنأى عن الحرب العنيفة المندلعة في السودان منذ نيسان/أبريل.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شاهد في المدينة المطلّة على البحر الأحمر بحصول "تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومليشيا يقودها شيبة ضرار"، القيادي في قبيلة البجا وسط بورتسودان.
من جهتهم، أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاشتباكات اندلعت عندما قامت قوة من مليشيات شيبة ضرار بنصب نقطة ارتكاز في حي ديم بالمدينة.
وأشاروا إلى أن الجيش السوداني قام بإزالة تلك النقطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.
وتحدث مواطنون في المدينة عن سماع دوي كثيف لإطلاق النار، إلى جانب تحركات للجيش في المدينة.