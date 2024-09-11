حماس و"حزب الله" تطلقان عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، اليوم الأربعاء، إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل، في حين أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.

وقالت "القسام" في بيان لها إنها "قصفت من جنوب لبنان، مقر اللواء الغربي 300 التابع للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخاً".

وأشارت إلى أنها استهدفت مرابض مدفعية اللواء/ ومركز صيانته وتجمع قوات جنود الجيش الإسرائيلي فيه.

وأقر الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق نحو 30 صاروخًا من لبنان تجاه إسرائيل، لكنه أشار إلى أن بعضها انفجر في مناطق مفتوحة، دون الإعلان عن تسجيل إصابات جراء عمليات الإطلاق هذه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الجناح المسلح لحماس وحزب الله أطلقا أكثر من 60 صاروخًا على شمال إسرائيل.

وأعلنت الميليشيا اللبنانية أنها استهدفت كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات بصلية صاروخية.

كما أشارت إلى قصف تموضع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في موقع العباد، مؤكدة أنها حققت "إصابة مباشرة" فيه".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف بنى تحتية عسكرية لميليشيا "حزب الله" في منطقة الخريبة، واستهداف منصة صاروخية في منطقة عيتا الشعب، جنوب لبنان.

وقال متحدث باسم الجيش عبر حسابه على "إكس": "في وقت سابق أغارت طائرات حربية على مبانٍ عسكرية لحزب الله في حولا وعيتا الشعب ومروحين".