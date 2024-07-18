صوّت الكنيست الإسرائيلي ، فجر الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وفقا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة" إقامة دولة فلسطينية، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وأيد القرار أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جانب الأحزاب اليمينية من المعارضة، وحظي بدعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس.

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وبحسب الصحيفة، فقد غادر النواب عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد، من يسار الوسط، الجلسة العامة لتجنب دعم الإجراء، على الرغم من أنه تحدث لصالح حل الدولتين.

يشار إلى أنه قد جرى تمرير القرار في الكنسيت قبل أيام قليلة من زيارة نتنياهو المرتقبة للولايات المتحدة، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، والاجتماع بالرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، وفق تقارير.

وتدعم العديد من دول العالم حل الدولتين، من بينها الولايات المتحدة، بصفتها خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.