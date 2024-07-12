قبيل قرارهم الحاسم بشأن بايدن.. المتنبئ ليختمان يصدم الديمقراطيين

حذر المتنبئ المتخصص في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ألان ليختمان، من انسحاب الرئيس جو بايدن، لصالح نائبته كامالا هاريس، وقال إن ذلك سيضع الحزب الديمقراطي أمام خسارة شبه مؤكدة في الانتخابات.



وقال ليختمان، صاحب نظام "مفاتيح البيت الأبيض الـ13"، الذي تنبأ بنتائج تسعة من أحدث عشرة انتخابات رئاسية، إن الديمقراطيين بانسحاب بايدن، يخسرون مفتاحين مهمين للوصول إلى البيت الأبيض، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

والنظام يتعلق بالظروف المحيطة بالانتخابات الرئاسية، وينص على أنه إذا كانت خمس أو أقل من العبارات خاطئة، فإن الحزب الحاكم سيفوز بالانتخابات، وإذا كانت ست عبارات خاطئة أو أكثر، فإن ذلك الحزب سيخسر.

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وتتضمن المفاتيح أربعة عوامل تعتمد على السياسة، وسبعة تستند على أداء الرئيس، واثنين على شخصية المرشح.

ويعارض ليختمان، ترشح ترامب للانتخابات، وقال إن رئاسته لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى، معربا عن دعمه لبايدن.



والطريقة الوحيدة أمام الديمقراطيين الذين يسعون إلى ترشيح هاريس بحسب الصحيفة، هي أن يتنحى بايدن عن منصب الرئيس الأمريكي، وأن تتولى نائبته الرئاسة لبضعة أشهر؛ مما قد يمكنها من الفوز بالانتخابات.