الهلال الأحمر لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي اعتقل وعذّب 8 من مسعفينا بغزة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل وعذب 8 من طواقمها الطبية عقب اقتحامه نقطة الإسعاف الطبية المتواجدة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر رائد النمس، إن "الجيش الإسرائيلي حاصر نقطة الإسعاف التابع للجمعية منذ يومين واقتحمها الجمعة، وطلب من الرجال فقط الخروج وتسليم أنفسهم، وحقق معهم ساعات طويلة".

وأضاف النمس لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي اقتاد 8 من المسعفين لجهة مجهولة بعد تعذيبهم"، لافتاً إلى أن جميع من حققت معهم القوات الإسرائيلية تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح والمعاملة اللاإنسانية.

وتابع: "منذ توقف عمل المستشفيات شمال القطاع أنشأنا نقطة ميدانية بجهود مسعفي الهلال الأحمر، وكنا نستقبل من 200 إلى 250 حالة من الحالات التي تصل إلينا".

وبيّن النمس، أن "طواقم الجمعية لم تكن تتمكن من الوصول للمصابين بسبب توقف جميع الإسعافات في ظل عدم توفر الوقود".

وأضاف أن "النقطة الطبية للهلال الأحمر لم تكن لديها القدرة على إجراء العمليات الجراحية، والإصابات كانت تصلنا عبر عربات (الكارو)، وفي حال انقطاع الاتصال والإنترنت نعتمد على المواطنين بشكل أساسي في وصول الإصابات".