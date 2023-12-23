صحة غزة لـ"إرم نيوز": مستشفيات الجنوب تعمل بأكثر من 10 أضعاف طاقتها

تشهد مستشفيات جنوب قطاع غزة، ضغطا كبيرا مع خروج أغلب المراكز الطبية في الشمال عن الخدمة، بعد تعرضها لهجمات إسرائيلية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "مستشفيات جنوب قطاع غزة تعمل بالطاقة القصوى وبأكثر من 10 أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأضاف القدرة لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يأتي نتيجة تركز أعداد المواطنين الأكبر في جنوب وادي غزة جرّاء عملية النزوح بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية، إلى جانب إخلاء مستشفيات مدينة غزة وشمال غزة من مئات الجرحى وتحويلهم للعلاج في مستشفيات الجنوب.

وأوضح أن "مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بات يخدم 600 ألف ما بين مواطن ونازح كونه المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى؛ الأمر الذي أرهق كاهل الكادر الطبي".

ولفت القدرة، إلى أنه مع اشتداد القصف في دير البلح ووصول مئات الجرحى إلى المشفى دفعةً واحدة يكون المشهد "كارثيًا"، حيث لا يتوفر كادر طبي كافٍ لعلاج كل هذه الأعداد، فضلًا عن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.