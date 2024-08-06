قالت قناة "العربية/الحدث"، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس الفلسطينية اختارت محمد إسماعيل درويش رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما نفت مصادر داخل "حماس" الأمر.

ووفقاً لمصادر "العربية/الحدث"، فإن رئيس حماس الجديد "محمد إسماعيل درويش" يقيم في قطر.

فيما نفت مصادر لصحيفة "الغد" الأردنية، إنه "حتى الآن لم يتم البت في الاسم الذي سيخلف هنية في رئاسة المكتب السياسي للحركة"، مضيفةً أن "الأنباء المتداولة غير دقيقة حتى الآن، ولم يتم الانتهاء من اختيار خليفة هنية".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت قناة "الأخبار 12" الإسرائيلية عن "رجل ظل" في حماس، مقرب من إيران، قالت إنه بات "الأقرب" لتولي منصب رئيس المكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية.

ويعد اختيار خليفة لهنية، الذي اغتيل في طهران قبل أسبوع، إحدى الإشكاليات المطروحة بشأن مستقبل الحركة سياسيًّا وعسكريًّا.

ومنذ اغتيال هنية، طُرحت أسماء وفرضيات مختلفة بشأن خليفته المحتمل، فيما تردد أيضًا احتمال تشكيل مجلس قيادة يضم أكثر من شخصية.

وقالت "الأخبار 12"، إن الحركة باتت أقرب إلى اختيار قيادي غير معلوم، ولم يظهر من قبل، اسمه محمد إسماعيل، ورجحت أن تتخذ الحركة قرارًا بتنصيبه خليفة لهنية بدلًا من مشعل والأسماء الأخرى المطروحة.

وأضافت القناة أن غالبية أعضاء قيادة حماس لديهم رغبة في تنصيب محمد إسماعيل، على الأقل بوصفه قائمًا بأعمال رئيس المكتب السياسي.

ورأت أن إسماعيل يعد حلًّا وسطًا يمكنه أن يرضي جناحي حماس، جناح الصقور بقيادة يحيى السنوار، وجناح خالد مشعل الذي تجمعه علاقات متردية مع إيران و"حزب الله"، وفق القناة.