اعترض الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 5 طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان، باتجاه منطقة شمال الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش، عبر منصة "إكس": إن صفارات الإنذار انطلقت في شمالي إسرائيل، مضيفا، أن "مقاتلات الدفاع الجوي، اعترضت أهدافا جوية "مشبوهة" عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شمال الجولان، دون وقوع إصابات".

وبحسب مراقبين، فإن الجيش الإسرائيلي عادة ما يستخدم عبارة الأهداف "المشبوهة"، للإشارة إلى الطائرات المسيّرة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اعتراض الجيش الإسرائيلي 5 مسيّرات قادمة من الأراضي اللبنانية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر من مليشيا "حزب الله"، حتى الآن، أي تعليق أو إصدار بيان حول الهجوم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها مليشيا "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي، قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات بين قتيل وجريج معظمهم من الجانب اللبناني.