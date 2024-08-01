كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن توقعات وترجيحات مصادر مطلعة، فيما يتعلق بالرد الإيراني المرتقب على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الترجيحات تشير إلى أن "الرد الإيراني قد يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما يتم نهاية الأسبوع الجاري"، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار قصوى ويعدّ العدة للرد".

وأشارت المصادر إلى أن "رد إيران قد يتم بمسيّرات مفخخة وصواريخ باليستية وأخرى جوالة، وقد يستهدف قواعد ومواقع عسكرية تابعة للجيش وسط إسرائيل عكس هجوم أبريل الماضي، حين تم استهداف قاعدة نيفاتيم جنوب البلاد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، في وقت سابق الخميس، أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية من الدفاع والهجوم ترقباً لأي هجوم محتمل من أي طرف.

وقال نتنياهو، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدها في مقر قيادة الجبهة الداخلية مع مسؤولين كبار، إن إسرائيل ستجبي ثمناً باهظاً للغاية عن أي عدوان محتمل من أي جبهة، وفق ما أوردته الهيئة.

وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان له، من أن إيران و"حزب الله" و"حماس" قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية ويهودية في الخارج في إطار الرد على تصفية إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في بيروت.