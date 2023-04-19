السودان.. تحذير من كارثة عقب خروج 16 مستشفى عن الخدمة

ودعا وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، في بيان، إلى "ضرورة إيقاف الحرب والالتزام بفتح مسارات للاسعاف وسيارات المرضي"، مناشدا المنظمات الدولية ضرورة "تقديم العون بالامدادات الطبية العاجلة التي حددتها الوزارة".

وقال البيان الذي تلقاه "إرم نيوز" إن "العمليات العسكرية طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم، ما جعلها تواجه إنهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص، بعد أن خرجت على إثره 16 مستشفي عن الخدمة، وقد يزيد العدد اذا استمرت الحرب".

وأشار إلى "تأثر القطاع الصحي بالحرب متمثلا في الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة حركة الكوادر الصحية، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من اداء مهامها، وقصور أساسيات التشغيل وعلى رأسها التيار الكهربائي، وتوفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية، اضافة إلى تزايد الاصابات في المستشفيات بجانب تزايد الحاجة للامداد في وقت تفتقر فيه البلاد إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية كنقص الأدوية الأساسية والدم".

وأشار الوزير السوداني إلى آثار كارثية على النظام الصحي الذي كان يصارع أساسا قبل الأزمة، موضحا أنه "باستطالة مدة الحرب هناك العديد من الآثار الصحية السلبية على أصحاب الأمراض المزمنة وامراض الكلي والأورام وعمليات تحصبن الاطفال والطواريء والاوبئة التي يتوقع ان تكون في تزايد كبير مع بداية خريف هذا العام".