السودان.. تحذير من كارثة عقب خروج 16 مستشفى عن الخدمة
أطلقت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، نداء إستغاثة بضرورة وقف إطلاق النار وإنقاذ البلاد من كارثة صحية، قائلة إن العمليات الحربية أخرجت 16 مشفى بالعاصمة الخرطوم عن الخدمة.
ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يومها الخامس، وسط استمرار دوي الرصاص في العاصمة الخرطوم بلا توقف، على الرغم من إعلان الطرفين يوم الثلاثاء، هدنة لمدة 24 ساعة، لفتح الممرات الانسانية.
ودعا وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، في بيان، إلى "ضرورة إيقاف الحرب والالتزام بفتح مسارات للاسعاف وسيارات المرضي"، مناشدا المنظمات الدولية ضرورة "تقديم العون بالامدادات الطبية العاجلة التي حددتها الوزارة".
وقال البيان الذي تلقاه "إرم نيوز" إن "العمليات العسكرية طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم، ما جعلها تواجه إنهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص، بعد أن خرجت على إثره 16 مستشفي عن الخدمة، وقد يزيد العدد اذا استمرت الحرب".
وأشار إلى "تأثر القطاع الصحي بالحرب متمثلا في الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة حركة الكوادر الصحية، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من اداء مهامها، وقصور أساسيات التشغيل وعلى رأسها التيار الكهربائي، وتوفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية، اضافة إلى تزايد الاصابات في المستشفيات بجانب تزايد الحاجة للامداد في وقت تفتقر فيه البلاد إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية كنقص الأدوية الأساسية والدم".
وأشار الوزير السوداني إلى آثار كارثية على النظام الصحي الذي كان يصارع أساسا قبل الأزمة، موضحا أنه "باستطالة مدة الحرب هناك العديد من الآثار الصحية السلبية على أصحاب الأمراض المزمنة وامراض الكلي والأورام وعمليات تحصبن الاطفال والطواريء والاوبئة التي يتوقع ان تكون في تزايد كبير مع بداية خريف هذا العام".
وكان أطباء سودانيون، كشفوا يوم الإثنين، لـ"إرم نيوز" عن أوضاع حرجة تعيشها المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، بينما خرج بعضها عن الخدمة تمامًا بسبب القصف المدفعي الذي تعرضت له خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكان سكان "الخرطوم بحري"، حذروا من وقوع كارثة إنسانية وشيكة، نتيجة القصف المدفعي والاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمر منذ 4 أيام.
وقال مواطنون من المنطقة لـ"إرم نيوز"، إن "الأوضاع الإنسانية في المدينة أصبحت قابلة للانهيار في أي لحظة، نتيجة القصف المتبادل داخل الأحياء وغياب المساعدات الإنسانية من مأكل ومشرب".
وأطلقت قوى سياسية حملة مناشدات لأطراف الحرب بضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنه تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة ومشاركة نقابة أطباء السودان والهلال الأحمر، لتخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي تهدد سكان المدن.