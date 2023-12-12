هل اقتنع نتنياهو بفشل الخيار العسكري لاستعادة الرهائن من غزة؟

عاد الحديث مجدداً عن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية وإقليمية، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على استئناف القتال في غزة عقب انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة، وفشل الوسطاء بتمديدها بين الطرفين.

وبموجب تلك الهدنة المؤقتة، التي كانت بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي واستمرت 7 أيام، تم الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن "حكومة بنيامين نتنياهو أبدت استعدادها لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين في غزة"، مشيرة إلى أن "الفئة التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها إنسانية".

وأوضحت التقارير أن "الفئة تشمل نساء ومرضى وجرحى ومسنين"، إذ لا يزال لدى حماس في غزة نحو 137 محتجزاً وأسيراً إسرائيلياً، بعضهم قتلى، فيما ترفض الحركة أن تشمل مفاوضات الهدنة الإنسانية جنوداً أو مجندات.

ويرى مختصون بالشأن الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو باتت مقتنعة بفشل الخيار العسكري ضد حماس والفصائل المسلحة في غزة لاستعادة المحتجزين والرهائن، خاصة أن الإفراج عن بعضهم تم باتفاق بين الطرفين.