هل اقتنع نتنياهو بفشل الخيار العسكري لاستعادة الرهائن من غزة؟
عاد الحديث مجدداً عن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية وإقليمية، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على استئناف القتال في غزة عقب انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة، وفشل الوسطاء بتمديدها بين الطرفين.
وبموجب تلك الهدنة المؤقتة، التي كانت بدأت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي واستمرت 7 أيام، تم الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن "حكومة بنيامين نتنياهو أبدت استعدادها لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين في غزة"، مشيرة إلى أن "الفئة التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها إنسانية".
وأوضحت التقارير أن "الفئة تشمل نساء ومرضى وجرحى ومسنين"، إذ لا يزال لدى حماس في غزة نحو 137 محتجزاً وأسيراً إسرائيلياً، بعضهم قتلى، فيما ترفض الحركة أن تشمل مفاوضات الهدنة الإنسانية جنوداً أو مجندات.
ويرى مختصون بالشأن الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو باتت مقتنعة بفشل الخيار العسكري ضد حماس والفصائل المسلحة في غزة لاستعادة المحتجزين والرهائن، خاصة أن الإفراج عن بعضهم تم باتفاق بين الطرفين.
نتنياهو لم ينجح في تخفيف الضغط السياسي عليه
بشأن ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، مصطفى قبها، إن "التقارير الإسرائيلية بشأن استعداد حكومة نتنياهو لاستئناف مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع حماس تؤكد أن حكومته فشلت في أهم أهداف حربها على غزة".
وأوضح قبها، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل وضعت هدفاً أساسياً من حربها على غزة يتمثل في استعادة المحتجزين والأسرى بالقوة العسكرية؛ إلا أنها لم تنجح في تحقيق ذلك، وكل ما فعلته هو الإفراج عن بعض النساء والأطفال مقابل تنازلات بهدنة إنسانية".
وأضاف: "نتنياهو لم ينجح في تخفيف الضغط السياسي عليه من عائلات الرهائن والمحتجزين، وعجز أيضاً عن تحقيق صورة النصر التي يرغب بها من الإفراج عن بعض النساء والأطفال"، مشيراً إلى أن ذلك دفعه للتفكير بحل آخر لكسب الرأي العام.
وتابع قبها: "ما يهم الإسرائيليين هو الإفراج عن أبنائهم، وبالتالي فإن نجاح نتنياهو بالقوة العسكرية أو بالمفاوضات أمر ثانوي بالنسبة لهم"، لافتاً إلى أن نتنياهو يسعى فقط لتحقيق مكاسب شخصية وضمان بقائه في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وقال: "لم ينجح الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى أي من المحتجزين لدى حماس بعملياته العسكرية في غزة، باستثناء مجندة واحدة لم تكن بيد الحركة، وهذا الأمر يؤكد أن نتنياهو وحكومته عاجزون عن تحقيق مثل هذا الهدف بالقوة العسكرية".
وأشار قبها إلى أن "المؤسسات الأمنية والعسكرية تدعم في الوقت الحالي التوصل لحل سياسي مع حماس بضمانات دولية وإقليمية، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين"، مؤكداً أن ذلك سينهي الحرب في غزة.
اتفاق سياسي شامل
بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، إن "إسرائيل تدرك منذ اليوم الأول للحرب أنها لن تحرر الرهائن والمحتجزين إلا عبر صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وأن ذلك سيكون مقابل ثمن سياسي".
وأوضح صباغ، لـ"إرم نيوز"، أن "حكومة نتنياهو اختارت الإعلان عن هدف تحرير الرهائن والمحتجزين كستار لها من أجل شن عملية عسكرية عنيفة ضد قطاع غزة، وإحداث ضرر كبير في مختلف مناطق القطاع".
وأضاف: "إسرائيل جربت في السابق تحرير أسرى من خلال عمليات عسكرية لكنها لم تنجح في ذلك، واضطرت بالنهاية للقبول بصفقة مع حماس، وبتقديري هذا الأمر سيتكرر هذه المرة أيضاً، وسيكون هناك اتفاق سياسي شامل".
وأشار صباغ إلى أن "تسريب مثل هذه المعلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية يشير إلى استعداد حكومة نتنياهو للصفقة الشاملة، وهو محاولة من أجل استطلاع وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي وضمان قبوله بخطوات نتنياهو".
وأكد أن "خطط نتنياهو العسكرية بغزة أثبتت فشلها ولم تحقق أي مكاسب باستثناء الدمار الكبير في القطاع"، مبيناً أن الصفقة الشاملة ستضمن لنتنياهو أطول فترة هدوء مع جبهة غزة، لكنها لن تضمن مستقبله السياسي.