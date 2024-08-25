نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جانبًا من عمليات استهداف مواقع قالت إنها لـ"حزب الله" في لبنان، فجر الأحد، وأرفقت الفيديو بآية قرآنية من سورة الفيل.

وجاء في تدوينة لـ"إسرائيل بالعربية" على منصة "إكس" أن "قوات جيش الدفاع تدمر آلاف الصواريخ العدوانية لحزب الله كما جاء في سورة الفيل "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ". (سورة الفيل، الآيات 1-5)".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن ضربات استباقية في لبنان بعد أن رصد استعدادات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل من قبل ميليشيا حزب الله، فيما أكد الحزب أنه انتهى من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي فؤاد شكر.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، قتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، منهم اثنان في قرية الطيرة بالنبطية، وآخر بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الخيام.