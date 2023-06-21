اغتصاب وجثث.. سودانيون يسردون أهوال الفرار من دارفور
حوّل الصراع في السودان البلاد، التي تشهد اقتتالاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جحيم أسفر عن تهجير المئات من مدنهم وقراهم.
وبحسب شهود، فإن مصير المدنيين الفارين من مدينة الجنينة في دارفور إما القتل أو الإصابة بالرصاص، خلال محاولات الهرب سيراً على الأقدام إلى تشاد.
ولا يتوقف النزاع بين القوتين العسكريتين، إنما دخلت على الخط مليشيات تزيد من دوامة العنف في الجنينة على مدى الشهرين الماضيين، وفق شهود عيان.
ويلات الصراع التي تخلف قتلى وجرحى وجوعى دفعت عددا كبيرا من الأشخاص التماس الحماية بالقرب من مقر للجيش في الجنينة في 14 يونيو/ حزيران، حسبما قال رجل يدعى إبراهيم، وهو أحد السكان الذين وصلوا إلى بلدة أدري التشادية على بعد نحو 27 كيلومترا من الجنينة.
ووفق إبراهيم الذي تحدث عبر الهاتف لـ"رويترز"، واكتفى باسمه الأول، فإن مليشيات داهمتهم فجأة وأطلقت الرصاص عليهم، كاشفا أُخذوا على حين غرة، وهناك من لاقوا حتفهم دهسا بالأقدام أثناء محاولات الفرار.
ثلاثة شهود أصيبوا بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهرب من الجنينة، وأيضا أكثر من عشرة آخرين أكدوا أنهم شاهدوا أعمال عنف على الطريق من المدينة. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين قتلوا في الأيام القليلة الماضية أثناء المغادرة.
ووفق منظمة أطباء بلا حدود نحو 15 ألف شخص فروا من غرب دارفور على مدى الأيام الأربعة السابقة، ونقلت عن كثيرين من الوافدين قولهم إنهم رأوا أشخاصا أُصيبوا بالرصاص ولاقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من الجنينة. كما رصدت المنظمة حالات اغتصاب.
أحد السكان روى لأطباء بلا حدود من تشاد إن "أهالي الجنينة اتخذوا قرارا جماعيا بالرحيل" وإن معظمهم فروا سيرا على الأقدام صوب الشمال الشرقي من الجنينة، لكن كثيرين منهم قُتلوا على الطريق.
وتسببت الحرب التي اندلعت في أبريل/ نيسان في نزوح نحو 2.2 مليون شخص، معظمهم من العاصمة ومن دارفور التي عانت بالفعل من الصراع والنزوح الجماعي على مدى عقدين، بحسب بيانات للأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن أكثر من 600 ألف عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، من بينهم أكثر من 115 ألفا فروا من دارفور إلى تشاد.
قتل "منهجي"
شهود قالوا إن الاضطرابات في دارفور اتخذت طابعا عرقيا على نحو أكثر وضوحا، حيث يستهدف المهاجمون السكان غير العرب مستدلين عليهم بلون بشرتهم.
ووسط تصاعد أعمال العنف، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من تكرار الفظائع التي شهدتها دارفور بعد عام 2003.
وأفادت الأمم المتحدة أن فظائع دار فور أودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص وأدت إلى نزوج 2.5 مليون.
وقال عبدالناصر عبدالله، الذي وصل إلى تشاد في 15 يونيو /حزيران، إن منزله تعرض للاقتحام وتم تصفية ابن عمه الذي كان يختبئ فوق السطح.