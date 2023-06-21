اغتصاب وجثث.. سودانيون يسردون أهوال الفرار من دارفور

حوّل الصراع في السودان البلاد، التي تشهد اقتتالاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جحيم أسفر عن تهجير المئات من مدنهم وقراهم.

وبحسب شهود، فإن مصير المدنيين الفارين من مدينة الجنينة في دارفور إما القتل أو الإصابة بالرصاص، خلال محاولات الهرب سيراً على الأقدام إلى تشاد.

ولا يتوقف النزاع بين القوتين العسكريتين، إنما دخلت على الخط مليشيات تزيد من دوامة العنف في الجنينة على مدى الشهرين الماضيين، وفق شهود عيان.