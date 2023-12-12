تراجع حدة الاشتباكات على جبهة لبنان الجنوبية

أفادت مصادر محلية، بأن حدة الاشتباكات على جبهة لبنان الجنوبية تراجعت بالفعل، فيما تراجعت كذلك عمليات القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وذكرت المصادر، بأن حزب الله استهدف موقعا إسرائيليا في منطقة المالكية، أعقبه قصف لمحيط بلدة عيترون، فيما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على أطراف عيتا الشعب وبيت ليف وراميا.