تراجع حدة الاشتباكات على جبهة لبنان الجنوبية
أفادت مصادر محلية، بأن حدة الاشتباكات على جبهة لبنان الجنوبية تراجعت بالفعل، فيما تراجعت كذلك عمليات القصف المتبادل بين ميليشيا حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وذكرت المصادر، بأن حزب الله استهدف موقعا إسرائيليا في منطقة المالكية، أعقبه قصف لمحيط بلدة عيترون، فيما أغارت المسيّرات الإسرائيلية على أطراف عيتا الشعب وبيت ليف وراميا.
وانفجر صاروخ باتريوت اعتراضي في أجواء بلدة ياطر وتساقطت أجزاء منه على مقربة من مدرسة البلدة، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شتولا وزرعيت وشوميرا في الجليل الغربي، بعد الإشتباه بتسلل مسيرات.
وشهدت الجبهة الجنوبية هدوءا نسبيًّا ليلة الإثنين – الثلاثاء، رغم استهداف حزب الله مستوطنة إسرائيلية ردًّا على مقتل مختار بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، إثر غارات إسرائيلية على منزله.
وذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 5 صواريخ مضادة للدبابات، أسفرت عن أضرار مادية، منها تدمير 15 منزلا في مستوطنة المطلة.