أعلن وقف المفاوضات.. قيادي في حماس يؤكد أن "الضيف بخير"

قال قيادي كبير في حركة حماس، اليوم الأحد، إنّ القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "بخير" بعد الغارة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادي الكبير (لم تسمّه)، أن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بـ"عدم جدية الاحتلال" بحسب قوله.

وندد أيضًا بـ"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العُزّل".

وأوضح القيادي أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات؛ بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العُزّل".