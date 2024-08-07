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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي عسكري في حزب الله إثر غارة جوية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي عسكري في حزب الله إثر غارة جوية
مسيرة إسرائيلية في قاعدة "تل نوف" الجويةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
07 أغسطس 2024، 1:36 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل حسن فارس قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله إثر غارة على بلدة جويا جنوبي لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت حسن فارس؛ ما أدى إلى مقتله.

وأضافت أن الطائرات هاجمت مباني عسكرية أيضًا تابعة لحزب الله، إلى جانب القصف المدفعي لإزالة التهديدات في مناطق متعددة جنوبي لبنان.

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  وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة جويا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وجرح أربعة آخرين".

إسرائيلحزب اللهلبنان

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