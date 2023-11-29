شرق خانيونس.. شهادات موجعة بعد دمار هائل في "الخاصرة الرخوة" لغزة
جولة واحدة على امتداد شرق خانيونس في قطاع غزة تكفي لتلمس حجم دمار أقل ما يقال في وصفه إنه "هائل"، طال الأبنية والبيوت والبنية التحتية ومختلف المرافق العامة، وحوّلها إلى ركام ضخم.
ويعود سبب تعرض شرق خانيونس إلى الحصة الأكبر من القصف والدمار بوصفه "الخاصرة الرخوة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي عادة ما تكون مسرحًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في كل حرب تشنها على القطاع، كونها قريبة من السياج الفاصل.
واعتبار شرق خانوينس "خاصرة رخوة" يعني للجيش الإسرائيلي أنه يمكن الاحتماء بها والتسلل منها، عوضًا عن إمكانية القتال بأسلوب حرب العصابات من داخلها، لذلك يختار في كل مرة الأسلوب الأسهل وهو تدميرها تدميرًا كاملًا؛ حتى يتخلص من الأرق العسكري الذي قد تسببه لها مثل هذه المناطق.
وفي الحديث عن شرق خانيونس، تجدر الإشارة إلى أن المناطق السكنية فيها لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار فقط عن السياج الفاصل بعكس المناطق الشرقية للمحافظات الأخرى، ولذلك أحدث فيها الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دمارًا هائلًا على مد البصر.
أطنان متفجرات وقصف مدفعي لا يتوقف
المواطن محمد قديح، أحد شهود العيان الذين عاشوا الكثير من ليالي القصف شرق خانيونس قبل أن ينزح إلى وسطها، يقول: "لا يمكن وصف ما حدث لشرق خانيونس من أطنان المتفجرات التي انهالت علينا من الطائرات الإسرائيلية، فضلًا عن القصف المدفعي الذي كان لا يتوقف طوال الليل مستهدفًا البيوت والمواطنين".
وأضاف قديح، لـ"إرم نيوز": "لقد دمر الجيش الإسرائيلي 80% من بيوت المواطنين هناك، فضلًا عن المحاصيل الزراعية التي أبيدت بالكامل، وكان القصف الإسرائيلي يتواصل لعشرات الساعات دون توقف وبشكل جنوني، وهذا ما سبب هذا الدمار الهائل في هذه المناطق والذي رأيناه بوضوح إبان الهدنة الإنسانية المؤقتة، فقد رجعنا للاطمئنان على بيوتنا، ولكن للأسف دون جدوى، فقد كان كل شيء مدمرا بالكامل، وفي أحسن الأحوال مدمرا بشكل جزئي لا يصلح للسكن".
"لا يمكن وصف ما حدث هذه المرة"
ولا يختلف الحال بالنسبة للمواطنة خديجة أبو جامع، وهي من سكان شرق خانيونس، إذ تقول: "من الصعب أن أصدق ما رأته عيناي عندما رجعنا لتفقد بيتنا المدمر.. لقد عشنا حروبًا سابقة مع إسرائيل وأحدثوا في كل مرة دمارًا في شرق خانيونس، لكن لا يمكن وصف ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية هذه المرة، لقد دمروا كل شيء بمعناه الحرفي، لم يبق بيت أو منشأة إلا وتعرضت لصاروخ أو قذيفة، فضلًا عن تدمير الشوارع والأرصفة".
وأضافت أبو جامع، لـ"إرم نيوز": "ذهبت في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية إلى مكان سكننا شرق خانيونس برفقة أطفالي الثلاثة وزوجي.. لم نجد بيتنا، لقد كان أثرًا بعد عين، بكينا كثيرًا وبكى أطفالي بحرقة على غرفهم وملابسهم وألعابهم التي لم نجد شيئًا منها.. بنينا هذا البيت بعد جهد وتعب كبيرين، وعملنا ليلا نهارا حتى نقوم بتأثيثه وتنسيقه، ولكن كل شيء ذهب أدراج الرياح".
"خسرت بيوتي وبيوت أولادي الخمسة"
أما المواطن خالد النجار البالغ من العمر 65 عاما، الذي يمتلك خمسة بيوت في شرق خانيونس دمرت عن بكرة أبيها، فيقول: "لقد انتهى كل شيء بالنسبة لي ولا يمكن تعويض ما حدث، خسرت بيوتي وبيوت أولادي الخمسة.. لقد بنيتها بعد عناء وشقاء استمر 40 عامًا متواصلة عملت خلالها في كل شيء تقريبًا، حتى استطعت أن أبني هذه المنازل لي ولأولادي، لكن جاءت الحرب ودمرت كل شيء".
وبحسرة شديدة ممزوجة بالدمع، يضيف النجار، لـ"إرم نيوز": "فقدت الأمل في إصلاح أي شيء، فقد شارفت على 70 عاما، ولم يعد باستطاعتي العمل والإنتاج.. أتمنى أن يستطيع أولادي بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي وإعادة بناء البيوت والاستمرار في الحياة لأنها تستحق".
وتابع: "أنا وأولادي وزوجاتهم وأحفادي نحو 50 شخصا، نعيش جميعًا في مركز للإيواء في ظروف معيشية غاية في السوء، دون وجود الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فضلًا عن الأسعار المضاعفة للسلع الأساسية.. لم أتخيل يومًا أن أقف وأولادي بعد كل هذا العمر على طابور لتلقي مساعدة من مركز الإيواء لا تكفي لإطعام ثلاثة أطفال في أي يوم عادي".