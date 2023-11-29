شرق خانيونس.. شهادات موجعة بعد دمار هائل في "الخاصرة الرخوة" لغزة

جولة واحدة على امتداد شرق خانيونس في قطاع غزة تكفي لتلمس حجم دمار أقل ما يقال في وصفه إنه "هائل"، طال الأبنية والبيوت والبنية التحتية ومختلف المرافق العامة، وحوّلها إلى ركام ضخم.

ويعود سبب تعرض شرق خانيونس إلى الحصة الأكبر من القصف والدمار بوصفه "الخاصرة الرخوة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي عادة ما تكون مسرحًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في كل حرب تشنها على القطاع، كونها قريبة من السياج الفاصل.

واعتبار شرق خانوينس "خاصرة رخوة" يعني للجيش الإسرائيلي أنه يمكن الاحتماء بها والتسلل منها، عوضًا عن إمكانية القتال بأسلوب حرب العصابات من داخلها، لذلك يختار في كل مرة الأسلوب الأسهل وهو تدميرها تدميرًا كاملًا؛ حتى يتخلص من الأرق العسكري الذي قد تسببه لها مثل هذه المناطق.

وفي الحديث عن شرق خانيونس، تجدر الإشارة إلى أن المناطق السكنية فيها لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار فقط عن السياج الفاصل بعكس المناطق الشرقية للمحافظات الأخرى، ولذلك أحدث فيها الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دمارًا هائلًا على مد البصر.