من دون رادع.. أصوات إسرائيلية تدعو لتطهير عرقي في غزة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "الدعوات الإسرائيلية للتطهير العرقي في قطاع غزة تتعالى، من دون أدنى رادع أو حتى تعاطف بفعل البؤس الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع".
وبحسب تقرير للصحيفة، يستمر بعض السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بالضغط على صناع القرار لتنفيذ مصير أكثر تدميرًا لقطاع غزة وتهجيرهم عن موطنهم.
وذكرت أن هذه الدعوات تتزامن مع حرب إسرائيلية على غزة، قتلت أكثر من 22 ألف فلسطيني، وأجبرت قرابة 90% من السكان على النزوح عن بيوتهم.
ودعا أعضاء في الائتلاف اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، والإبادة الكاملة للقطاع كعلامة على الانتقام، وإفقار شعبه إلى درجة أن يكون خيارهم الوحيد هو ترك وطنهم.
وفي هذا الأسبوع وحده، ظهر برلماني من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، على شاشة التلفزيون، وقال إنه من الواضح لمعظم الإسرائيليين أن "جميع سكان غزة بحاجة إلى التدمير"، بحسب التقرير.
وأضافت الصحيفة: "تبع ذلك تصريح سفيرة إسرائيل في بريطانيا لإذاعة محلية، بأنه لا يوجد حل آخر لبلادها سوى هدم كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل في غزة لتدمير البنية التحتية العسكرية لحماس".
ولفتت إلى أن هذا الخطاب تُغذيه شخصيات يمينية متطرفة وفاعلة في حكومة نتنياهو، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، اللذين لا يفعلان الكثير لإخفاء رؤيتهما لغزة مُطهرة عرقياً.
ورغم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية لهذه التصريحات ووصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة"، وقيام دولة جنوب إفريقيا بتقديم شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل فيها بارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، أو الفشل في منع الإبادة الجماعية، إلا أن ذلك لا يفعل الكثير لتغيير ما يحدث.
ورجحت الصحيفة، بحسب مسؤولين إسرائيليين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن تكون الدعوات الإسرائيلية للتطهير العرقي الفعلي والاستيطان الإسرائيلي المحتمل في غزة "لا تعكس الموقف الفعلي للحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب".
وقال هؤلاء إن "المقترحات لنقل سكان غزة تنبع من الضرورات السياسية لائتلاف نتنياهو واعتماده على الأحزاب اليمينية المتطرفة للحفاظ على السلطة".
وأضاف المسؤولون أن "المتخصصين في الجيش والمؤسسة الأمنية يعرفون أن هذا ليس في نطاق الاحتمالات، ويعرفون أيضًا أنه لا يوجد مستقبل بدون بقاء سكان غزة فيها، والسلطة الفلسطينية كجزء من الحكومة".