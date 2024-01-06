من دون رادع.. أصوات إسرائيلية تدعو لتطهير عرقي في غزة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "الدعوات الإسرائيلية للتطهير العرقي في قطاع غزة تتعالى، من دون أدنى رادع أو حتى تعاطف بفعل البؤس الإنساني الذي يعيشه سكان القطاع".

وبحسب تقرير للصحيفة، يستمر بعض السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بالضغط على صناع القرار لتنفيذ مصير أكثر تدميرًا لقطاع غزة وتهجيرهم عن موطنهم.

وذكرت أن هذه الدعوات تتزامن مع حرب إسرائيلية على غزة، قتلت أكثر من 22 ألف فلسطيني، وأجبرت قرابة 90% من السكان على النزوح عن بيوتهم.

ودعا أعضاء في الائتلاف اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، والإبادة الكاملة للقطاع كعلامة على الانتقام، وإفقار شعبه إلى درجة أن يكون خيارهم الوحيد هو ترك وطنهم.

وفي هذا الأسبوع وحده، ظهر برلماني من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، على شاشة التلفزيون، وقال إنه من الواضح لمعظم الإسرائيليين أن "جميع سكان غزة بحاجة إلى التدمير"، بحسب التقرير.

وأضافت الصحيفة: "تبع ذلك تصريح سفيرة إسرائيل في بريطانيا لإذاعة محلية، بأنه لا يوجد حل آخر لبلادها سوى هدم كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل في غزة لتدمير البنية التحتية العسكرية لحماس".

ولفتت إلى أن هذا الخطاب تُغذيه شخصيات يمينية متطرفة وفاعلة في حكومة نتنياهو، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، اللذين لا يفعلان الكثير لإخفاء رؤيتهما لغزة مُطهرة عرقياً.