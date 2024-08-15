تونس.. السلطات تستدعي مترشحا للرئاسة بسبب "تزكيات"

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال تلقى، صباح اليوم الخميس، استدعاء للمثول أمام السلطات الأمنية، على خلفية "تزكيات انتخابية".

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن "مصدر مطلع"، أن الزمال استدعي للمثول أمام أعوان فرقة الشرطة العدلية في "السيجومي".

وأشار إلى أن النيابة العمومية في محكمة تونس الابتدائية كانت قد أذنت لفرقة الشرطة العدلية في السيجومي بمباشرة التحقيقات اللازمة حول تزكيات تابعة للمترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي الزمال.

وأضاف أنه تم استدعاء الزمال للمثول، اليوم الخميس، أمام الشرطة العدلية في السيجومي لتقديم إفاداته حول الملف.