قال وزير لبناني إن بلاده ستحتاج إلى 100 مليون دولار شهريًّا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل.

وذكر ناصر ياسين، الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ في حالة نشوب صراع أوسع نطاقًا، لـ"رويترز" أن لبنان سيعاني لسد ولو جزء من احتياجاتها الإنسانية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار الاشتباكات على الحدود.

وأضاف "ستكون تلبية جزء صغير، حتى ولو 10 أو 15 في المئة من ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة للحكومة، سنحتاج من المانحين إلى تكثيف جهودهم".