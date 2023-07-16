إصابة 5 فلسطينيين إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، بأنها تعاملت مع خمس إصابات وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، بينها إصابة خطرة بالرأس.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الإصابات ناجمة عن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة بيت لحم.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة بيت لحم، عصر الأحد، لملاحقة منفذ عملية إطلاق نار تحصن داخل مسجد في المدينة.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وأهالي بيت لحم الذين تصدوا للجيش وحاولوا منع القوات من الوصول للمسجد الذي يتحصن فيه منفذ العملية.
وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت في بيت لحم بعد أن اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين من بينهم منفذ عملية إطلاق نار على مستوطنين.