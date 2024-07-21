تمكن أطباء من إنقاذ طفل من رحم والدته التي قتلت جراء غارة إسرائيلية، فيما وصف الأطباء هذه الحادثة بـأنها "غير عادية".

وقال مسعفون إن "عُلا عدنان حرب الكرد" الحامل في شهرها التاسع أصيبت بجروح بالغة في غارة ليلية استهدفت منزلها في مخيم النصيرات، لكنها وصلت إلى مستشفى "العودة" في وسط غزة وهي على قيد الحياة.

وأفادت خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية أن المرأة الحامل في شهرها التاسع، هي من بين 30 شخصا على الأقل قتلوا جراء سلسلة غارات جوية نفذت ليل الجمعة السبت، وقتل في هذه الغارات 6 أفراد من عائلة واحدة.

وأكد مسؤول في مستشفى العودة أن علا عدنان حرب الكرد أصيبت بجروح خطيرة خلال قصف على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، أدى إلى مقتل امرأتين أخريين وطفل.

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وأكد رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى العودة لوكالة فرانس برس الدكتور رائد السعودي أن المرأة توفيت متأثرة بجروحها إثر وصولها إلى المستشفى.

وأضاف "بعد وفاتها، أجرى أطباء صورة صوتية للتأكد من حالة الطفل، ولاحظوا أن قلبه ينبض"، فاستدعوا الجرّاحين.

وأكد جرّاح الطوارئ الدكتور أكرم حسين أن الجراحين "أجروا فورا عملية قيصرية وأخرجوا الطفل"، مشيرا أن "الطفل بخير، ونُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح المجاورة، بعد وضعه في حاضنة.

وأفاد الدكتور حسين بأن المولود الجديد ذكر، وأن والده أصيب بالقصف، ونُقل إلى المستشفى نفسه.

وأدت الحرب في غزة إلى زيادة خطورة عمليات الولادة، حيث تواجه النساء الحوامل قصفا شبه يومي يعوق وصولهم إلى المرافق الصحية.

وبحال تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات، فإنهم يجدون مرافق وصلت إلى نقطة الانهيار بحسب المنظمات الإنسانية.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن هناك 1,500 سرير فقط متاح حاليا لسكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، مقارنة بـ3,500 سرير قبل الحرب.

ومستشفى العودة في النصيرات هو المنشأة الصحية الوحيدة التي تمكنت من تقديم الرعاية الصحية لأمراض النساء والتوليد في وسط غزة منذ بدء الحرب العام الماضي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود هذا الأسبوع إن الولادات المبكرة ومضاعفات الحمل بما في ذلك التسمم والنزف آخذة في الارتفاع.

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وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان السبت إلى أنه قضى على مقاتلين خلال معارك في قطاع غزة، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الأسبوع أن على بلاده "زيادة الضغط" العسكري على حماس.

وقالت حماس في بيان السبت إن إسرائيل "تواصُل القصف المكثَّف وحرب الإبادة على المدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضافت بأن مواصلة إسرائيل "حرب الإبادة" وقتلها عشرات المدنيين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة هو "رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية" الذي صدر الجمعة.