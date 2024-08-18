أعلنت الجزائر اليوم الأحد، أنها ستزود لبنان فورًا بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار في البلاد، وفق ما ذكرت الإذاعة الجزائرية.

وأضافت الإذاعة في بيان أن الوزير الأول نذير العرباوي أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي لإبلاغه بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى أن تبون أكد الوقوف "بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وفورًا بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي إلى البلاد".

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كانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت، أمس السبت، انقطاع الكهرباء عن الأراضي اللبنانية جميعها بما فيها المرافق الأساسية في البلاد بينها المطار، والمرفأ، ومضخات مياه.

وأكدت المؤسسة، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، فيما أكد مدير مطار بيروت أن المطار يؤمن الكهرباء حاليًّا عبر المولدات.

وبينت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها أنها "ستعيد مجددًا تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًّا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليُعاد بعد ذلك التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًّا إلى ما كانت عليها".

وبحسب البيان، دخل لبنان ظهر اليوم السبت في العتمة الشاملة بعد "خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل".

وقالت المؤسسة: "ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين الكرام جميعهم على بينة من أي مستجدات فيما يخص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن".