أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء الخميس، بدء الإجراءات لتشكيل حكومة موحدة في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تعقيبا على نتائج اجتماع ضم نحو 130 عضواً من مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" في وقت سابق الخميس في القاهرة، وطالب المجتمعون بتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء انتخابات عامة منتظرة.

وقال صالح إنه "يؤكد على ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عُقد صباح اليوم في القاهرة"، واصفا إياه بأنه "خطوة إيجابية على الاتجاه الصحيح"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

وأكد "البدء في إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته".

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وكان أعضاء في المجلسين أصدروا بيانا عقب اجتماع القاهرة التشاوري، شددوا فيه على "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق".

وطالبوا بـ"تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد"، وفق البيان.

وشدد أعضاء المجلسين على "أهمية الحوار الوطني المباشر بين الليبيين، ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع".

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات برزت منذ مطلع 2022، وتمثلت بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة.