أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أن المجند الذي قتل أسيرًا إسرائيليًّا كان يتولى حراسته، الاثنين، تصرف تصرفًا انتقاميًّا في إثر علمه بمقتل طفليه، بحسب "الأناضول".

وقالت القسّام، في بيان عبر منصة تيليغرام إنه بعد التحقيق في مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف بالحراسة "تصرف تصرفًا انتقاميًّا خلافًا للتعليمات"، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد تلقيه خبر مقتل طفليه في غارة إسرائيلية.

وأضافت: "نؤكد أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

وحمّلت القسام إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراها من معاناة ومخاطر، نتيجة كسر كل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسة الإبادة الوحشية" ضد الفلسطينيين، بحسب ما ورد في بيانها.

ونشرت القسام صورة جثمان الأسير مع عنوان "حادث مؤسف"، وأرفقتها بعبارة "وحشيتكم باتت خطرًا داهمًا على أسراكم".

والاثنين، أعلنت القسام مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنتين بجراح خطرة، في حادثين منفصلين أطلق فيهما مجندان مكلفان بحراستهم النار عليهم.