يعتقد الجيش الإسرائيلي، بعد أكثر من 9 أشهر على حملته العسكرية على قطاع غزة، أن قرابة نصف مقاتلي حماس ما زالوا على قيد الحياة، بينما اعتقل الباقون أو قتلوا.

التقديرات الإسرائيلية المحدثة للموقف الميداني في غزة وردت في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، وجاء فيها أن قوام حركة "حماس" قبل الحرب كان قرابة 30 ألف مقاتل، وأن قرابة 14 ألفًا قتلوا أو اعتقلوا، فيما سقط بضعة آلاف من مقاتلي حركة "الجهاد الإسلامي" والفصائل الأخرى.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى التقديرات الإسرائيلية، أن "حماس" ما زالت تمتلك قدرات صاروخية بعيدة المدى، يمكنها الوصول إلى تل أبيب أو القدس، إضافة إلى عودتها إلى التصنيع المحلي للأسلحة.

اقتصاد التسليح

وبيَّنت أن هناك على الأقل 3 كتائب باقية من "حماس"، وبحسب التقديرات، فقد عملت الحركة وفق قاعدة "اقتصاد التسليح"، ما يعني أنها ادخرت مخزونها الصاروخي، وما زالت لديها قدرات على الإطلاق.

ولفتت إلى أن غالبية كتائب حماس تضررت خلال العمليات العسكرية المكثفة أو خلال المداهمات التي ما زالت مستمرة، ولكن هناك 3 كتائب ما زالت قادرة على القتال، ويعد مستوى أدائها مرتفعًا.

الكتائب الثلاث تضم كتيبة تعمل بين جنوب خانيونس ورفح، وكذلك كتيبة دير البلح، وكتيبة ثالثة في النصيرات، ومن ثم يعني ذلك أن إسرائيل ستواصل العمل في هذه المناطق.

وتشير المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مقتل 6 قيادات ألوية من حماس، وأكثر من 20 قائد كتيبة، وقرابة 150 يوصفون بأنهم قادة سرايا.

وأوضحت أن كتائب حماس الأربع في رفح لم تُدمر بعد بالكامل، بيد أن العمليات البرية ضدها، المستمرة منذ شهرين تقريبًا، أضعفت أداءها بشكل كبير ولم تعد قادرة على العمل في إطار وصفها كتائب.

تل السلطان

ويركز الجيش الإسرائيلي عملياته حاليًا في رفح ضد كتيبة تل السلطان، التي تعد الأخيرة المنظمة من بين كتائب حركة "حماس" الأربع في المدينة الواقعة جنوبي القطاع، والتي لا يتجاوز عدد قاطنيها حاليًا 30 ألف فلسطيني، وفق الصحيفة.

وتقول المعطيات إن قوام كتيبة الشجاعية التابعة لحماس عشية الحرب بلغ 1235 فردا، وأنه لم يتبقَ منها حاليًا سوى 435 فردا، كما شهدت الأسلحة التي تمتلكها الحركة تراجعًا يبلغ قرابة 60% إلى 80% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، دون أن يتضح كيف وصل الجيش الإسرائيلي إلى هذه الإحصائيات.

وتؤكد المعطيات أن حماس عادت إلى تصنيع الأسلحة المحلية بما في ذلك المُسيَّرات المتفجرة.

عملية أرنون

وكشفت المعطيات تفاصيل جديدة عن عملية "أرنون" لتخليص 4 رهائن إسرائيليين في مخيم النصيرات الشهر الماضي، التي شهدت استخدام كم هائل من الذخائر من دون تفسير واضح.

وحسب المعطيات، فقد أسقطت المقاتلات الإسرائيلية خلال تلك العملية 73 قنبلة، وأطلقت المدفعية 2702 قذيفة، وأطلقت مُسيَّرات 87 صاروخًا، فيما أطلق 13 صاروخ "هيلفاير" من مروحيات أباتشي.