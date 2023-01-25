"الأزهر" يدعو لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للمصحف الشريف

وأضاف أن "هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين الذي لا يعرفون عنه شيئًا، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه، إلا حين يكونون وجهًا لوجه أمام ضرورات المادة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغة غير لغتها، ولا يقدسون أمرًا غير قوانين الوفرة والإنتاج والاستهلاك".

وختم الأزهر بيانه بالآية الكريمة: "يعلَمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرَة هم غافلون".