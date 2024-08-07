قدم مقطع فيديو، نشرته القناة "12"، الإسرائيلية دليلاً يوثق اعتداء جنود إسرائيليين "جنسياً" على أسير فلسطيني.

ويُظهر المقطع مشاهد صادمة لقيام الجنود الإسرائيليين بالاعتداء الجنسي على فلسطيني معتقل في سجن "سيدي تيمان" الكائن في صحراء النقب، والذي يعرف باسم "غوانتانامو إسرائيل".

ويظهر في المقطع أيضاً عدد من المعتقلين الفلسطينيين، قالت القناة إنهم من حماس، مستلقين على الأرض وأيديهم مكبلة وأعينهم مغطاة.

وقام مجموعة من الجنود الإسرائيليين، بحسب ما أظهره المقطع، بأخذ أحد المعتقلين جانبا.

وقالت القناة "يبدو أنهم على علم بالكاميرات الأمنية، وأنهم يحاولون إخفاء أفعالهم باستخدام الدروع".

وأكدت القناة أن "المعتقل الذي يظهر في التوثيق لم يشارك في هجمات 7 أكتوبر ولم يكن من قوات النخبة" في حماس، مبينة أنه "ضابط في شرطة حماس، وكان يعمل في قسم مكافحة المخدرات".