استعدادًا للحرب.. الإسرائيليون يُقبلون على تخزين المياه والمواد الغذائية

قال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بن درور يميني، إنه خلال الأيام الحالية يستعد الإسرائيليون للهجوم الإيراني المرتقب بشراء كميات كبيرة من زجاجات المياه، والأطعمة، والمواد الغذائية، والمولدات الكهربائية.

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وقال يميني إن تهديدات المحور الإيراني لمهاجمة إسرائيل ردًا على الاغتيال القاسي لهنية، تضاف إلى تصريحاتهم، خلال السنوات الماضية، بإبادة وتدمير إسرائيل.

وأشار الكاتب إلى تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، الذي أعلن خلالها أنه يفضل استهداف مكان واحد يتركز فيه كل اليهود، لأنه بهذه الطريقة سيكون القضاء عليهم أسهل بكثير، وسيكون الحل النهائي للتخلص من جميع اليهود.

وأضاف يميني أن الحوثيين يحملون، بكل فخر، علمًا مكتوبًا عليه "الموت لإسرائيل"، بالإضافة إلى "الموت لأمريكا"، و"اللعنة على اليهود"، كما أن سياسة "حماس" التي أعلنها العديد من قيادات الحركة، هي القضاء على جميع اليهود.

وبيّن الكاتب أن إيران تعلن، صباحًا ومساءً، أن هدفها هو القضاء على إسرائيل، وفي الوقت ذاته، مطلوب من إسرائيل التزام الصمت في ظل تنامي التصريحات المعادية للسامية.

وتابع الكاتب الإسرائيلي أنه على الرغم من ذلك، فإن دول العالم تقيم علاقات جيدة مع إيران وليس فقط روسيا والصين. وفي الأعوام 2021، و2022، و2023، بلغت الصادرات الأوروبية إلى إيران نحو 4 مليارات يورو سنويًا، والواردات نحو مليار يورو سنويًا، وتلك الدول تفرض قيودًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وبيّن يميني أن إسرائيل ليس لديها صراع حدودي مع إيران أو لبنان أو اليمن، كما أن المحور الإيراني لا يريد حلًا للقضية الفلسطينية أو حل الدولتين، وهو لا يدعم أيضًا أي مبادرة سلام، والعكس صحيح، فلقد موّلت إيران العناصر المعادية لإسرائيل.