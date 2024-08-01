حذرت تل أبيب ميليشيا "حزب الله" من استهداف المدنيين الإسرائيليين، "إذا فكرت" في الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر، مؤكدة أن ذلك "سيؤدي إلى حرب شاملة"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت إسرائيل إلى "حزب الله"، عبر دبلوماسيين غربيين، رسالة مفادها، أنّ استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل واسع سيؤدّي إلى حرب شاملة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ الرسالة الموجّهة إلى ميليشيا حزب الله لفتت إلى أن إسرائيل تستهدف القادة والمقاتلين في الحزب، لا البنية التحتية، والمتوقع أن الحزب يجب أن يستهدف فقط العسكريين الإسرائيليين.

وتوقعت الصحيفة أن يؤخر كل من ميليشيا حزب الله و"الحرس الثوري الإيراني" الرد، من أجل الاستعداد بشكل شامل.

وقالت إن "إسرائيل تستعد لردّ محتمل مشترك بين ميليشيا حزب الله و"الحرس الثوري الإيراني".

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يأتي ذلك بعد أن كشفت ميليشيا حزب الله أمس عن مقتل القيادي فؤاد شكر، جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنيًّا في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، في بيان، أن أمينها العام حسن نصر الله سيلقي اليوم الخميس كلمة بخصوص مقتل القيادي، فؤاد شكر.

وأوضح البيان أن الكلمة ستأتي خلال تشييع شكر، الذي أكد الحزب مقتله بالضربة الإسرائيلية التي استهدفته في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

وصباح اليوم، دوّت صافرات الإنذار شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي. وأُفيد بإطلاق مسيّرات تجاه مستوطنات الجليل الأعلى.