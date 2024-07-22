طالب الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين سكان المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري، لمناطقهم تمهيدًا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في تلك المناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إنه "في ضوء عمليات إرهابية عديدة وإطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيرًا".

وأضاف: "لذلك، ستتم ملاءمة المنطقة وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام منظمة حماس الإرهابية بوضع بنى إرهابية في المنطقة التي صُنِّفَت إنسانية" على حد زعمه.

وتابع: "يتم تحذير السكان بهدف تجنب استهداف المدنيين ولإبعادهم عن منطقة القتال"، مضيفًا: "سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد المنظمات الإرهابية ولذلك يدعو السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية لخان يونس بالإخلاء فورًا وبشكل مؤقت نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي".