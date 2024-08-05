أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة "خفض التصعيد" في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون انزلاقها إلى حرب إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة في غزة هو الخطوة الفورية التي يجب تنفيذها لحماية أمن المنطقة ومنع المزيد من الحرب والصراع.

وأشار الملك عبدالله إلى ضرورة وقف جميع الخطوات التصعيدية واحترام القانون الدولي وتنفيذه وفق معايير واحدة.

وحذر من خطورة الأعمال العدائية، التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، الأمر الذي قد يؤجج العنف في الإقليم.

وتطرق الملك عبدالله إلى أهمية الدور الأمريكي في وقف الحرب على غزة والدفع باتجاه وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبدوره، أعرب الرئيس بايدن عن شكره لملك الأردن على جهوده من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن.