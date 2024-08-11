أعلنت وزارة الداخلية الكويتية سحب الجنسية من 850 شخصاًَ بقرارات ودلائل وثبوتيات، وأكدت أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن "المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وأضاف أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة.

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: "لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية"، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

أخبار ذات علاقة الكويت تباشر تحقيقا بشبهات فساد في قطاع الثقافة

ولفت الشيخ فهد اليوسف، إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.

وعن ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، بين اليوسف أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، وأ، من يُضبط مخالفاً سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين.

وقال إن حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة، ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهرياً، لافتاً إلى أن "هذه الحملات تهدف إلى تنظيف البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته الوزارة هدفاً لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين".