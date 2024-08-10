أعلن "حزب الله"، السبت، استهداف مستوطنة "إيلون" الإسرائيلية بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

وقاليت الميليشيا في بيان، إنها "قصفت مستعمرة إيلون بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وعلى المنازل الآمنة وتحديدا بلدتي ‏طير حرفا وعيتا الشعب جنوب لبنان".

وأضافت في بيان آخر نقلته وكالة الأناضول، أن عناصرها استهدفت التجهيزات التجسسية في ‏موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت غارة استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة "طير حرفا" في قضاء صور.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب، ملقيا صاروخي جو- أرض، وفق الوكالة الرسمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن المئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و ميليشيا "حزب الله" و"حماس" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.

