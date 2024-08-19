عبّر مسؤولون أمريكيون عن انطباعات ممزوجة بالتفاؤل والحذر، بشأن قدرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إحداث أي خلخلة في جدار صلب شيدته المواقف المتشددة من جانب طرفيْ الحرب في غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق الأحد، إلى تل أبيب، في محاولة لدفع المباحثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وسط شكوك حول تحقيق "نتائج مضمونة" في هذا الجانب.

ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضا من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وفق "رويترز".

وجاء التفاؤل الأمريكي، في ظل تكرار الحديث عن قرب الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، إلّا أن شروطاً أضافها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تضع حداً لهذا التفاؤل.

وانسجم ذلك مع "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، عبّر عنه كذلك فريق التفاوض الإسرائيلي، السبت، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أما الحذر الأمريكي، فيرتبط بالمخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو/تموز.

وحذّرت واشنطن إيران مراراً وتكراراً، من المضي قدماً في أي عمل للثأر ضد إسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى عواقب "كارثية"، وخاصة بالنسبة لإيران.

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جهود وسط الحرب

ورغم تزايد الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استمرت الحرب في غزة بتواصل الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات استهدفت آخرها بلدة "الزوايدة".

ويلتقي بلينكن، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس إسحق هرتسوغ، حسب ما أفاد به مسؤول أمريكي يرافق بلينكن.

ويسعى بلينكن في زيارته التاسعة، إلى "الضغط على جميع الأطراف لإقناعهم بأهمية إنجاز الأجزاء المتبقية من هذا الاتفاق"، بحسب المصدر الأمريكي المسؤول.

وتأتي الزيارة، بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وجاءت التسوية التي طرحتها واشنطن، بعد أيام من الموافقة على صفقة بيع أسلحة لحليفتها إسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.

تشدد نتنياهو

وكشفت حركة "حماس"، الأحد، أن نتنياهو وضع شروطاً جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة الخميس والجمعة؛ "ما يحول دون إنجاز الصفقة".

وتابعت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا".

ويتزامن ذلك كله، مع أنباء تحدثت عن أوامر إسرائيلية بزيادة حدة المعارك في غزة سعياً لتحسين وضع إسرائيل في المفاوضات الجارية.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن دعمهم لمحادثات وقف إطلاق النار الجارية، وحثوا جميع الأطراف على تجنب أي "عمل تصعيدي".

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق هذا الأسبوع، قبل أن يجتمع كبار المسؤولين مرة أخرى في القاهرة، بهدف الانتهاء من الاتفاق في وقت لاحق.