انهيار عمل المنظمات الإغاثية في غزة بفعل الإجراءات الإسرائيلية

يواجه عمل المنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة، جملة من التحديات والمعيقات التي تفرضها إسرائيل، وسط ازدياد القلق حيال الأوضاع الإنسانية في القطاع، في حين أطلقت المنظمات الدولية الإغاثية نداءات عاجلة تُحذر من قُرب انهيار عمل المنظمات في القطاع.

وحذَّر مفوض منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن عمليات الوكالة في القطاع "توشك على الانهيار"، ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوقية".

مساعدات لا تكفي

وفي هذا الشأن، يرى عضو مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، أن "أهم تحدٍ يُواجه أعمال المنظمات الإغاثية في قطاع غزة هو الإجراءات الإسرائيلية بشأن تدفق المساعدات إلى المدنيين".

وقال عبد القوي لـ"إرم نيوز"، إن هناك كميات كبيرة من المواد الإغاثية والإنسانية التي تقف أمام معبر رفح المصري، في انتظار السماح لها بدخول قطاع غزة.

ورغم تقديم مصر مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، بلغت نحو 5400 طن من المساعدات، إلا أن هذه المساعدات لا تكفي الاحتياجات المدنية، وفق تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته في "مؤتمر باريس الدولي" بشأن أوضاع غزة.

وحذَّرت الأمم المتحدة من خطورة الانتظار الطويل للسماح بدخول كميات كافية من الوقود، لأنها ستكلف مزيدًا من الأرواح، مشددةً على أن "الوضع الإنساني في غزة وصل إلى درجة لا يمكن السيطرة عليه".