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العالم العربي

أمير قطر لبوتين: نسعى لإنهاء الحرب في غزة وعودة المحتجزين

أمير قطر لبوتين: نسعى لإنهاء الحرب في غزة وعودة المحتجزين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم ...المصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 5:21 م

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس،  إنّ الدوحة تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة من خلال التفاوض وعودة المحتجزين في أسرع وقت.

وأضاف خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة منظمة  شنغهاي للتعاون في أستانا، إنه من غير المقبول ألا تكون هناك دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وفقًا لما ذكر حساب الديوان الأميري على منصة "إكس".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مقتنعة بإمكان حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين.

وثمن بوتين، جهود الدوحة من أجل التوصل إلى تسوية في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

 

 

 

روسيا

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