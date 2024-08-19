أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، "عدم الاستسلام" بشأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن بايدن، الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ما يزال ممكناً"، على الرغم من حديث عن تعثر المحادثات، وفق "فرانس برس".

ويعزز ذلك التصريح جهوداً سيذلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للشرق الأوسط استهلها بإسرائيل.

وقال بايدن، في تصريح للصحفيين، بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع، في منتجع "كامب ديفيد"، إن "المحادثات ما تزال جارية ونحن لن نستسلم"، مضيفاً أن "التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكناً".

بدورها، قالت كامالا هاريس إن "المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، ولن نستسلم وسنواصل العمل بجد إزاء ذلك".

وتابعت نائبة بايدن والمرشحة للرئاسة في الانتخابات المقبلة: "يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار وعلينا إخراج الرهائن".

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يأتي ذلك، في ظل حديث عن تعثر جديد في المحادثات التي تجري بوساطة من الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر.

وجرت، يوميْ الخميس والجمعة، محادثات حول تصور أمريكي لاتفاق بشأن غزة، على أن يجري استكمالها الأسبوع الجاري في القاهرة.

ويرى مراقبون، أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، يسعون إلى التوصل لاتفاق حول غزة، من أجل تحقيق "مكسب انتخابي".