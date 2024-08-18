دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس".

واستنكر نتنياهو "رفض حماس المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو وفق ما جاء في بيان لمكتبه إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها، ولم ترسل حتى ممثلًا لها إلى مفاوضات الدوحة".

وأضاف: "لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و(رئيس مكتبها السياسي) يحيى السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن إسرائيل منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة رهائنها المحتجزين في غزة، ولكن لديها أيضًا مبادئ يجب الحفاظ عليها؛ لأنها حيوية لأمنها.

وأردف: "يوجد أمور يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، ويوجد أخرى لا يسعنا فيها ذلك، ونحن نصر عليها، نحن نعرف جيدًا كيف نفرق بين الاثنين".

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وفي إسرائيل، من المتوقع أن يجتمع بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان أمس السبت، يوجد "تفاؤل حذر" حيال إمكان التوصل إلى اتفاق، وإن المسؤولين الأمريكيين متفائلون أيضًا، ولكنه حذر من أن التوصل لاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد.

ولكن حماس قالت إن تعليقات واشنطن "تحاول إشاعة أجواء إيجابية كاذبة" واتهمت نتنياهو بوضع شروط جديدة في محاولة لإفشال المفاوضات.

وتريد حماس أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار إنهاء الحرب، على حين تريد إسرائيل تطبيق هدنة مؤقتة فقط.