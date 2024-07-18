أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الخميس، نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، التي جرت يوم 15 يوليو الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي تلا رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد، أسماء الفائزين بالانتخابات، لافتًا إلى أن عدد من يحق لهم الانتخاب بلغ 19 مليونًا و200 ألف و325 مواطنًا، شارك منهم 7 ملايين و326 ألفًا و844 مواطنًا، بنسبة مشاركة بلغت 38.16%.

وأشار مراد إلى أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي بدءًا من الترشيح حتى إعلان النتائج التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته، مبينًا بأن الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه.

وأوضح مراد أنه بعد إعلان اللجنة أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب يمكن للمرشح الذي لم يفز بالانتخابات التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان النتائج، حيث يسجل الطعن في سجل خاص لدى المحكمة التي ستقوم بإجراءاتها للنظر في صحة أي اعتراض.

ولفت مراد إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعادت الانتخاب والفرز في عدد من المراكز في حلب وريفها واللاذقية وحماة ودرعا بسبب وجود مخالفات تتعلق غالبًا بوجود عدد مغلفات يزيد على عدد المقترعين بنسبة تزيد على 2%.

وانتهت عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين الماضي عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزًا، وتنافس فيها 1516 مرشحًا 409 منهم في القطاع (أ) و1107 في القطاع (ب) للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدًا.

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ويقول المحلل السياسي مازن بلال إن حزب البعث وحلفاءه في قائمة الوحدة الوطنية، فازوا بـ 185 مقعدًا، 170 منها للبعث، و15 للأحزاب، من أصل 250 مقعدًا، وهو ما كان متوقعًا، فلا يوجد أي تحول واضح في الانتخابات التشريعية، رغم أن فترة ما قبل الانتخابات، شهدت سحب الحصانة عن سبعة مرشحين، ومنع 20 من أعضاء مجلس الشعب البعثيين من الترشح".

وأضاف بلال لـ"إرم نيوز" قائلًا: "في المقابل هناك غياب لبعض المتمولين الكبار مثل حسام قاطرجي وعامر خيتي، وهذا الأمر يحمل بعض الدلالات المرتبطة بالسياسة العامة، وليس حصرًا بمجلس الشعب"، مشيرًا إلى انخفاض عدد النساء الفائزات في الانتخابات.

وبين بأن نسبة تمثيل النساء انخفضت إلى أقل من 10%، وذلك بواقع 24 مقعدًا، وفي محافظات (القنيطرة، السويداء) لا يوجد أي سيدة، بينما في (حمص، الحسكة، طرطوس، الرقة، دير الزور، درعا)، هناك امرأة واحدة عن كل محافظة.

وفي محافظات حماة وريف دمشق واللاذقية ودائرة ريف حلب، ارتفع العدد ليصبح اثنتين، أما في حلب وإدلب، ثلاث سيدات فقط فزن كأعضاء، وفي دمشق نجحت أربع سيدات.