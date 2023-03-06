رغم مخاوف التصعيد.. بن غفير يأمر بمواصلة هدم المنازل في القدس خلال رمضان

أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إلى الشرطة الإسرائيلية بمواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرق مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل، على الرغم من التحذيرات من أن يشعل هذا الملف تصعيدًا كبيرًا بالأراضي الفلسطينية.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية: "أتمنى للجميع شهر رمضان مباركًا، لكن هذا لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر".

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى أخيرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات الهدم التي أطلقها بن غفير، في شرق القدس".