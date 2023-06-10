السودان.. هدوء حذر مع بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

سادت حالة من الهدوء الحذر شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، مع بدء سريان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، الذي يدوم لـ 24 ساعة.

ومساء أمس، أعلنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الموافقة على الهدنة الجديدة، التي اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية.