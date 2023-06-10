السودان.. هدوء حذر مع بدء سريان وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة
سادت حالة من الهدوء الحذر شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، مع بدء سريان وقف إطلاق النار، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، الذي يدوم لـ 24 ساعة.
ومساء أمس، أعلنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الموافقة على الهدنة الجديدة، التي اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية.
وجاءت الهدنة القصيرة، بعد أن أعلنت السعودية والولايات المتحدة أمس الجمعة، أن طرفي الصراع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)، توصلا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في عموم البلاد يستمر لمدة 24 ساعة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الطرفين "سيلتزمان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيّرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار".
ومنذ اندلاع الصراع في السودان، شهدت البلاد عشرة هدن، لم تنجح واحدة منها في الصمود، وسط اتهام كل طرف للآخر بانتهاكها، غير أن الهدنة الجديدة على قصرها تعد اختبارا لنوايا الطرفين المتحاربين، حيث شدد البيان السعودي والأمريكي المشترك، على أنه في "حالة عدم التزام طرفي الصراع في السودان بالهدنة سنضطر إلى تأجيل محادثات جدة".