قال موقع "واللا" العبري إن المخاوف تسيطر على قيادات حركة حماس، إلى جانب كبار القادة الإيرانيين أيضًا بشأن إمكانية الوصول إليهم.

وأضاف الموقع أن ذلك يأتي بعد عمليتي الاغتيال اللتين نفذتهما إسرائيل، ضد القيادي العسكري الكبير في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وأشار إلى أن كبار قيادات الحرس الثوري الإيراني يتعرضون لضغوط كبيرة؛ بسبب عملية الاغتيال التي استهدفت هنية في مقر إقامته في قلب العاصمة طهران.

واعتبر أن عملية الاغتيال هذه ليست ضد مسؤول إيراني كبير، مكان إقامته معروف، ويحافظ على روتين منتظم.

وبين أنه "قبل أن تفكر القيادة الإيرانية في كيفية الرد، ستكون مشغولة بتعزيز نظامها الأمني، ​​وستضطر إلى الأخذ في الاعتبار احتمال تعرضها لمزيد من عمليات الاغتيال في المستقبل".

كيف ستؤثر عملية اغتيال هنية في حماس؟

وأفاد الموقع بأن اغتيال هنية ينضم إلى عمليات اغتيال قيادي الحركة صالح العاروري، وغيره من كبار المسؤولين، وهذا التسلسل المتواصل يزيد الضغوط على كبار قيادات حماس، الذين سيزيدون أدوات الضغط على زعيم الحكومة داخل قطاع غزة، يحيى السنوار، لإنهاء الحرب والتوقيع على صفقة الرهائن التي سيتم بموجبها إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.

ماذا سيفعل السنوار؟

ووفق التقرير، فإن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار في وضع لم يتخيله قط، ولم يعد بإمكانه التشاور مع رئيس الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، وقيادي الحركة مروان عيسى، وإسماعيل هنية.

ما هو رد الفعل؟

وأوضح "واللا" أن حالة التأهب الإسرائيلية في ذروتها منذ عدة أشهر، لكن من المحتمل أن ترفع القوات الجوية والقيادة الشمالية مستوى الاستعداد لأي سيناريو في الأيام المُقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يناقش الآن الرد الذي يمكن تنفيذه، من دون جر إسرائيل إلى حرب تجبر الجيش الإسرائيلي على القيام بمناورة برية في جنوب لبنان.

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هل تؤدي عمليتا الاغتيال إلى تقصير أمد الحرب؟

واختتم "واللا" أنه طالما لم تتفق إسرائيل وحماس على المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب في الجنوب والقتال في الشمال سيستمران، حتى في ظل الاغتيالات، على الأقل الآن من وجهة نظر إسرائيل، ومن المتوقع أن تستمر الحرب حتى بداية فترة الأعياد اليهودية، وهي فترة زمنية مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.