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اليمن.. قبائل "رداع" تجبر الحوثيين على إصدار حكم إعدام لمغتصب ‎

اليمن.. قبائل "رداع" تجبر الحوثيين على إصدار حكم إعدام لمغتصب ‎
مقاتلون حوثييون المصدر: رويترز
صلاح قعشة
صلاح قعشة
29 أغسطس 2024، 12:39 ص

أجبرت قبائل رداع في محافظة البيضاء، وسط اليمن، مليشيا الحوثي  على إصدار حكم بالإعدام بشكل مستعجل بحق المتهم بجريمة الاغتصاب التي تعرض لها أحد الأطفال خلال الأيام القليلة الماضية داخل سجن رداع المركزي.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي أصدرت الحكم المستعجل بالإعدام بحق المتهم بجريمة الاغتصاب، إثر محاصرة مسلحي قبائل  رداع للمجمع الحكومي الذي يتكون من مباني النيابة، الأمن المركزي، المحكمة، وإدارة أمن مديريات رداع.

وأضافت المصادر أن حصار المجمع الحكومي أثمر في إصدار هذا الحكم العاجل بالإعدام.

وبحسب مركز الإعلام الأمني لميليشيا الحوثي، تعرض أحد الأطفال للاغتصاب خلال الأيام القليلة الماضية من قبل مشرف حوثي يعمل في السجن المركزي برداع، بعد استدراج الطفل خلال تواجده بساحة السجن لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده إلى مكان خالٍ في السجن، مغافلًا الحراسة، ليرتكب جريمة الاغتصاب.

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