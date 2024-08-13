نقل إعلام عبري عن قائد الفرقة 98 المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، العميد دان جولدفوس، أن الجيش كان على بُعد "دقائق" من اعتقال رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مقابلة أجراها جولدفوس مع القناة 12 العبرية، إن القوات الإسرائيلية عثرت على مكان السنوار في نفق بغزة.

وقال: "كنا قريبين.. كنا في مجمعه.. وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. كانت قهوته لا تزال ساخنة".

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ولم تورد الصحيفة مزيداً من التفاصيل بشأن زمان تلك الحادثة أو مكانها بالضبط.

يذكر أن حركة حماس كانت أعلنت، الثلاثاء الماضي، تعيين السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اُغتِيل في طهران، ووجهت إيران أصابع الاتهام لإسرائيل في ذلك.