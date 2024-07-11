مسؤول أمريكي يكشف "الخطوط الرئيسة" للصفقة المحتملة بشأن غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الخميس، أن هناك "اتفاقًا على الخطوط الأساسية" حول صفقة بشأن الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة، أن "أحد كبار المعلقين لوسائل الإعلام في الولايات المتحدة، زعم أن مسؤولًا أمريكيًا أكد أن هُناك اتفاقًا على الخطوط الأساسية لصفقة" بشأن الحرب على غزة".

وبحسب المسؤول، فإن الصفقة ستتضمن 3 مراحل، أولها وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع إطلاق سراح السجناء من الطرفين، وفي وقت لاحق، سيتم تشكيل "حكومة مؤقتة" في القطاع، وستكون عبارة عن قوة أمنية تدربها الولايات المتحدة، وتدعمها الدول العربية.

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وأوضح أن حركة حماس ستطلق خلال الاتفاق، سراح 33 رهينة إسرائيليًا، بما في ذلك جميع النساء المحتجزات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والجرحى جميعهم.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وتسحب جنودها من المناطق المكتظة بالسكان باتجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة، وسوف تتدفق المساعدات الإنسانية، وسيتم إصلاح المستشفيات، وبعدها ستبدأ الفرق في إزالة الأنقاض.

وأفادت الصحيفة، بأن "حماس تنازلت عن مطلب التوصل إلى اتفاق مكتوب بشأن الوقف الدائم للحرب، ما أدى إلى تحقيق انفراجة في المحادثات.

وبدلًا من ذلك تم الاتفاق على تبني نهج الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذا الشأن، والذي يقول إنه إذا استمرت المفاوضات بشأن استمرار وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى أكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر وسيتم تمديدها طالما أن الاتصالات مستمرة.



وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تشكيل "حكومة مؤقتة" في قطاع غزة، وهي حكومة مؤقتة سيتم تشكيلها خلال المرحلة الثانية، مثل هذه الحكومة لا ينبغي أن تؤدي إلى سيطرة إسرائيل أو حماس على القطاع".

وتابعت: "ستدخل إلى القطاع قوة أمنية دربتها الولايات المتحدة وبدعم من الدول العربية، وستضم 2500 شخص من غزة يدعمون السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل".

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي إن حماس أبلغت الوسطاء بأنها "مستعدة للتخلي عن السلطة في ترتيبات الحكومة المؤقتة".

كما قيل أيضًا، إن كل جانب يخشى أن يستخدم الجانب الآخر المرحلة الأولى من الصفقة لإعادة التسلح والعودة إلى القتال، وإن إسرائيل تريد التأكد من أنها حققت هدفها الأساسي المتمثل في منع حماس من السيطرة على غزة مرة أخرى.

وجاء الاختراق مؤخرًا عندما تراجعت "حماس" عن مطلبها بالحصول على ضمانة مكتوبة بوقف دائم للقتال، وبدلًا من ذلك، قبلت "حماس" اللغة المطمئنة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي، والذي يؤيد الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.