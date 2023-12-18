مسؤول طبي يحذر من عملية عسكرية إسرائيلية بمستشفى العودة شمال غزة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بعد حصار دام عدة أيام، تخلله قصف جوي ومدفعي عنيف للبنايات المحيطة بالمستشفى فضلًا عن قتل وجرح عدد من الكوادر الطبية والمواطنين أثناء عملية الحصار.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مساء الأحد مستشفى العودة شمال غزة وقام باعتقال الكوادر الطبية من داخل المستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى أحمد مهنا، وقام بتعريتهم واحتجازهم والتحقيق معهم.

وأوضح القدرة في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق سراح الكوادر الطبية بعد استجواب وتحقيق في ظروف غير إنسانية لمدة أربع ساعات"، فيما أبقى مدير المستشفى رهن الاعتقال واقتادته إلى جهة غير معلومة.