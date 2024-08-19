قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن غارة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، استهدفت مستودع أسلحة لميليشيا حزب الله في وادي البقاع شرقي لبنان.

وتتبادل ميليشيا حزب الله وجماعات مسلحة أخرى في لبنان إطلاق النار مع إسرائيل، بالتوازي مع حرب غزة.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بلبنان، عن "تعرض بلدات في قضاء بعلبك" في منطقة البقاع في شرق لبنان "لثلاث غارات إسرائيلية معادية مساء" الاثنين، بدون أن تحدّد ما الذي طالته.

وأكّد المصدر المقرب من الحزب، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "الغارات الاسرائيلية في منطقة البقاع في شرق لبنان استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".

وارتفع منسوب التوتّر في الفترة الأخيرة بعد مقتل القائد العسكري البارز فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وتوعّدت ميليشيا حزب الله بالرد على مقتله.