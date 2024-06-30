غزة.. قتلى بالعشرات وعائلات محاصرة في الشجاعية
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عن وجود عشرات القتلى في شوارع حي الشجاعية لم تستطع عناصر الإنقاذ الوصول إليهم لانتشال جثامينهم.
وقال المسؤول الإعلامي للدفاع المدني محمود بصل، إن أفراد الجهاز يبذلون قصارى جهدهم لمتابعة الوضع الميداني شرقي مدينة غزة، ولكن نظرًا لكثافة القصف الإسرائيلي يصعب القيام بالمهام المطلوبة من بينها انتشال جثامين عشرات المدنيين من شوارع حي الشجاعية.
وأضاف بصل لـ"إرم نيوز" أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف طواقمنا بشكل مباشر بهدف تعطيل عملنا وإنهاء تقديم الخدمات المدنية للمواطنين في أماكن القصف والاستهدافات".
وأضاف أن "هناك عشرات العائلات المحاصرة في حي الشجاعية والتي تعرض بعضها إلى قصف مباشر وأصيب عدد من أفرادها بإصابات خطيرة، وبسبب وجود آليات عسكرية نجد أنفسنا عاجزين عن تقديم الخدمات المدنية لهم".
ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن "الوضع في حي الشجاعية لا يمكن وصفه، إذ إن القصف الإسرائيلي لم يتوقف مطلقًا منذ قرابة يومين، مستهدفًا البيوت والأحياء السكنية فضلًا عن استهداف البنى التحتية".
وطالب بصل المؤسسات الدولية وذات الاختصاص بضرورة الضغط من أجل السماح بإدخال معدات ثقيلة قادرة على العمل في كل هذا الدمار الهائل، مشيرًا إلى أن الطواقم تعمل بأدوات بدائية.