غزة.. قتلى بالعشرات وعائلات محاصرة في الشجاعية

وأضاف أن "هناك عشرات العائلات المحاصرة في حي الشجاعية والتي تعرض بعضها إلى قصف مباشر وأصيب عدد من أفرادها بإصابات خطيرة، وبسبب وجود آليات عسكرية نجد أنفسنا عاجزين عن تقديم الخدمات المدنية لهم".

ولفت المسؤول الإعلامي إلى أن "الوضع في حي الشجاعية لا يمكن وصفه، إذ إن القصف الإسرائيلي لم يتوقف مطلقًا منذ قرابة يومين، مستهدفًا البيوت والأحياء السكنية فضلًا عن استهداف البنى التحتية".

وطالب بصل المؤسسات الدولية وذات الاختصاص بضرورة الضغط من أجل السماح بإدخال معدات ثقيلة قادرة على العمل في كل هذا الدمار الهائل، مشيرًا إلى أن الطواقم تعمل بأدوات بدائية.